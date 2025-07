Dia Estadual do Líder Comunitário passa a ser comemorado em 5 de maio em MS

O Dia Estadual do Líder Comunitário, anteriormente celebrado em 5 de agosto, passará a ser comemorado no dia 5 de maio em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

A mudança foi estabelecida por meio da Lei Estadual 6.443 de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (4).

A alteração foi proposta pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que justificou a mudança como uma forma de alinhar a data estadual à Lei Federal 11.287/2006, que já estabelece o dia 5 de maio como o Dia Nacional do Líder Comunitário.

A data estadual foi criada por iniciativa do ex-deputado Cabo Almi, como forma de homenagear o papel essencial dos líderes comunitários na articulação entre a população e o poder público.

“Trata-se de uma justa valorização ao agente social e político que atua como elo entre a comunidade e os poderes públicos”, destacou Professor Rinaldo.

