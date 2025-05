Dilma critica guerra tarifária de Trump e alerta para impacto na 'desdolarização' global

Reeleita para um segundo mandato à frente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff fez críticas à guerra tarifária iniciada por Donald Trump.

Em entrevista à emissora estatal chinesa CCTV+ no último dia 28 de abril, Dilma afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos representam um risco para a estabilidade econômica global e são um dos principais fatores que contribuem para a desdolarização de mercados.

“As tarifas de 2 de abril provocaram uma questão grave. Os EUA estão fazendo justamente aquilo que costumam acusar outros países de fazer. Essas medidas foram responsáveis por uma volatilidade imensa nos mercados financeiros globais, a maior nas últimas décadas”, afirmou Dilma durante a entrevista.

A presidente do banco internacional criticou ainda a falta de critério das tarifas norte-americanas. Como exemplo do que chamou de "arbitrariedade", citou as Ilhas Heard e McDonald, território australiano inabitado e com presença apenas de pinguins, que também foram incluídas nas taxas comerciais impostas pelos EUA.

As tarifas em questão foram anunciadas por Trump no início de abril e causaram reações imediatas em vários países, que buscaram diálogo com Washington. A pressão internacional surtiu efeito parcial: nesta semana, Trump recuou e anunciou o alívio das tarifas aplicadas a peças de automóveis.

Dilma alertou que esse tipo de política comercial agressiva “não pode ser aceita tranquilamente” pela comunidade internacional e defendeu uma ordem econômica mais equilibrada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também