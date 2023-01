Dino afirma que Esplanada será fechada durante a posse dos senadores e deputados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta quinta-feira (26) que, por segurança, a Esplanada dos Ministérios será totalmente fechada no dia da posse dos senadores e deputados, marcada para o dia 1º de fevereiro.

“A tendência é que no dia 1º de fevereiro haja inclusive o fechamento total da Esplanada, porque é uma movimentação bastante importante na Câmara, no Senado e no Supremo”, comentou.

Dino descreve a decisão como uma precaução diante dos atos golpistas que ocorreram dia 8 de janeiro, já que, segundo o ministro, não existem registros de atos marcados para a data de posse dos parlamentares.

“Não acreditamos que haverá manifestações de centenas e milhares de pessoas, mas, a essa altura, tendo em vista o extremismo de pequenos segmentos sociais, a prudência indica que esse deve ser o caminho”, explicou sobre o fechamento da Esplanada.

O ministro ainda afirmou que relatório sobre a atuação da Segurança Pública do DF no dia dos ataques golpistas será entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (27).

