Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia

Relatório da CPI da covid cita 9 crimes cometidos pelo ex-presidente

18 setembro 2025 - 12h39Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Ministro Flávio Dino do STF - Ministro Flávio Dino do STF -   (Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar as conclusões do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a pandemia de covid-19. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos principais alvos do documento. 

Dino entendeu estarem cumpridos os requisitos legais para abrir o inquérito, “a fim de que os fatos tratados nos autos tenham apuração”, escreveu o ministro. Ele deu prazo inicial de 60 dias para as investigações. 

“A investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a Administração Pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, destacou Dino. 

Ocorrida de abril a outubro de 2021, a CPI da Pandemia concluiu que Bolsonaro teve papel preponderante para que o Brasil alcançasse a trágica marca de 700 mil vítimas de covid-19. 

O relatório pediu o indiciamento do ex-presidente por nove crimes, entre os quais charlatanismo, prevaricação, infração a medidas sanitárias e epidemia com resultado morte. 

A CPI também acusou Bolsonaro de ter cometido crimes de responsabilidade, previstos na Lei de Impeachment, e contra a humanidade, como extermínio e perseguição, conforme descritos no Estatuto de Roma. 

Outras 77 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas foram indiciadas pela CPI, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), que foi ministro da Saúde durante a pandemia. 

Entre escândalos investigados estiveram suspeitas de fraudes na compra de vacinas e na contratação de fornecedores pelo Ministério da Saúde, entre outros casos. 

À época, o relatório de 1.288 páginas, incluindo anexos, foi entregue em mãos por integrantes da CPI ao então procurador-geral da República, Augusto Aras.

Algumas apurações preliminares chegaram a ser conduzidas pela PGR, mas o documento nunca resultou em nenhum inquérito no Supremo. 

Em pareceres assinados pela vice-procuradora-geral da República à época, Lindôra Araújo, a PGR disse que o documento tinha deficiências, não sendo suficiente para mover inquéritos contra os indiciados pelo relatório. 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Senador Nelsinho Trad
Política
Senador Nelsinho Trad se manifesta contra PEC da Blindagem
Imagem ilustrativa
Política
Projeto de lei quer liberar caneta emagrecedora para pacientes do SUS
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS
Política
CPMI do INSS trocará convocação por convites a ministros
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica
Cármem Lúcia e Jair Bolsonaro -
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Vereadores votam abertura de créditos e remanejamento de recursos da prefeitura
Imagem: Reprodução
Política
Proposta de ampliação da lei de atendimento a pessoas com TEA será votada na ALEMS
Um dos atos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília -
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande