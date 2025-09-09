Menu
Menu Busca terça, 09 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Dino vota pela condenação de Bolsonaro e mais sete

Com o voto do ministro, o placar pela condenação está 2 votos a 0. Faltam três votos

09 setembro 2025 - 17h54Brenda Assis
Ministro Flávio Dino do STF - Ministro Flávio Dino do STF -   (Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados que são réus na ação penal da trama golpista. Com o voto do ministro, o placar pela condenação está 2 votos a 0. Faltam três votos.

O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

A sessão foi suspensa e será retomada amanhã (10) para o voto dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Dino aceitou totalmente a denúncia da trama golpista apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e condenou os acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

No caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal, a condenação se deu somente por três dos cinco crimes.

Por ser parlamentar, Ramagem não responde pelos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Voto 

Em sua manifestação, Dino detalhou a participação de todos os acusados e se manifestou pela condenação de todos. Para o ministro, houve atos executórios para realização da tentativa golpista.  

"Não se cuidou de mera cogitação. Não se cuidou de meras reflexões, que foram indevidamente postas em agendas, cadernos e folhas", afirmou. 

Penas maiores

Dino também adiantou que vai propor penas maiores para o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Netto. O ministro entendeu que eles tiveram a participação de liderança e poderão ter tempo de pena maior.

No entanto, o ministro disse que vai votar pela adoção de penas menores para o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio. 

“Eu considero que há uma participação de menor importância em relação a cada um deles", afirmou.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Política
Projeto de lei quer desconto em imposto e ajustes de incentivos fiscais para empresas
Reunião do partido aconteceu nesta segunda-feira
Política
PSDB busca novas alianças para fortalecer chapa estadual em MS
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Ministro Alexandre de Moraes
Justiça
AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal pauta três projetos para votação na sessão desta terça-feira
Reprodução
Política
Deputados votam 'Recupera-MS' com descontos de até 95% para regularizar empresas
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira garante investimentos em educação, saúde e infraestrutura em MS
Bolsonaro
Política
Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento na pele
Foto: PSDB/MS
Política
PSDB realiza última reunião da executiva estadual sob comando de Reinaldo Azambuja
Tebet e Alckmin lideram corrida rumo ao Senado por SP
Política
Simone Tebet e Alckmin lideram corrida ao Senado por São Paulo em 2026, aponta Atlas

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville