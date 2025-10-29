Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou na manhã desta quarta-feira (29/10) sobre a megaoperação realizada no Rio de Janeiro para combater criminosos do Comando Vermelho, que resultou até então em 119 mortos — sendo 115 classificados pela polícia como narcoterroristas e 4 vítimas policiais.

A pasta, comandada pela ministra Macaé Evaristo, afirma em nota oficial que "acompanha com preocupação a operação". O MDHC reforça que "o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida".

Segundo o ministério, a segurança pública deve proteger todas as pessoas, com atenção especial para aquelas em situação de maior vulnerabilidade. "O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição", diz a nota.

A pasta ainda ressalta que a política de segurança pública deve ser pautada por estratégia, planejamento e pelo princípio fundamental da preservação da vida — única base legítima para garantir paz, justiça e segurança para toda a sociedade brasileira.

Operação Contenção

A ação realizada na terça-feira (28) se tornou a operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. A Operação Contenção foi conduzida pelas próprias forças policiais do estado, cumprindo determinação da Justiça em relação ao cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo o governador Cláudio Castro (PL-RJ), a operação não contou com apoio da União, ou seja, do governo federal. Desde a manhã de terça-feira, a ação mobilizou 2,5 mil policiais civis e militares nos Complexos da Penha e do Alemão, marcando a maior operação de segurança em 15 anos na cidade. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

