Menu
Menu Busca quarta, 08 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Política

Diretório estadual do PSDB terá Caravina, Paulo Duarte e Lia Nogueira no comando

Nova diretoria foi anunciada pelo partido após saída de três deputados federais

08 abril 2026 - 19h10Taynara Menezes e Sarah Chaves
Paulo Duarte, Lia e Caravina durante evento da sigla com AzambujaPaulo Duarte, Lia e Caravina durante evento da sigla com Azambuja   (Foto: Carlos Ribeiro)

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (8) o novo diretório estadual que será liderada pelo deputado estadual Pedro Caravina, com Lia Nogueira como vice-presidente e Paulo Duarte como secretário-geral.

Nova diretoria foi anunciada pelo partido após saída de três deputados federais. A ex-senadora Marisa Serrano foi nomeada presidente de honra, enquanto Viviane Luiza assumirá o comando do PSDB Mulher.

Composição do novo diretório estadual do PSDB-MS:

Presidente: Pedro Arlei Caravina

Vice-Presidente: Maria Imaculada Nogueira

Secretário-Geral: Paulo Roberto Duarte

1º Secretário: Beatriz Rosalia Ribeiro Cavassa de Oliveira

Tesoureiro: Juari Lopes Pinto

Conselheiros:

  • Silvio Eduardo Alves Pena
  • Victor Rocha Pires de Oliveira
  • Leandro Ferreira Luiz Fedossi
  • Flavio Pereira Moura
  • Liandra Ana Brambilla da Silva
  • Epaminondas Vicente Silva Neto
  • Marçal Gonçalves Leite Filho
  • Marcia Regina do Amaral Schio
  • Leonardo Costa de Arruda
  • Eduardo Esgaib Campos
  • Germino Roz da Silva
  • Roberson Luiz Moureira
  • Cileide Cabral da Silva Brito
  • Lúcio Roberto Calixto Costa
  • Nelson Cintra Ribeiro

O novo diretório terá a missão de conduzir a atuação do partido no estado, definindo estratégias e mobilização política nos próximos meses.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casos graves ou potencialmente graves devem ter decisão regulatória em até uma hora
Política
SES cria fluxo emergencial para casos graves de chikungunya em MS
Flávio Bolsonaro ao lado do deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
Flávio Bolsonaro participa de abertura da Expogrande nesta quinta-feira
Assembleia
Política
Deputados votam regra para barrar fidelização em contratos de serviços
Soraya Thronicke e Geraldo Alckmin
Política
Soraya assume comando do PSB em MS
Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc
Política
Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc
E-título pode ser utilizado no dia da votação
Política
Eleitores têm até 6 de maio para tirar ou regularizar o título para as Eleições 2026
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota eleição de diretores e alimentação inclusiva nas escolas
Sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa às 9h
Política
Deputados votam inclusão da Expogenética no calendário oficial de MS
Flávio Bolsonaro e Azambuja
Política
Flávio Bolsonaro deve vir à Capital nesta quinta-feira
Eleições serão no dia 4 de outubro
Política
Prazo eleitoral acaba e disputa entra em nova fase rumo às convenções

Mais Lidas

Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi