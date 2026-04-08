Diretório estadual do PSDB terá Caravina, Paulo Duarte e Lia Nogueira no comando

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (8) o novo diretório estadual que será liderada pelo deputado estadual Pedro Caravina, com Lia Nogueira como vice-presidente e Paulo Duarte como secretário-geral.
Nova diretoria foi anunciada pelo partido após saída de três deputados federais. A ex-senadora Marisa Serrano foi nomeada presidente de honra, enquanto Viviane Luiza assumirá o comando do PSDB Mulher.
Composição do novo diretório estadual do PSDB-MS:
Presidente: Pedro Arlei Caravina
Vice-Presidente: Maria Imaculada Nogueira
Secretário-Geral: Paulo Roberto Duarte
1º Secretário: Beatriz Rosalia Ribeiro Cavassa de Oliveira
Tesoureiro: Juari Lopes Pinto
Conselheiros:
- Silvio Eduardo Alves Pena
- Victor Rocha Pires de Oliveira
- Leandro Ferreira Luiz Fedossi
- Flavio Pereira Moura
- Liandra Ana Brambilla da Silva
- Epaminondas Vicente Silva Neto
- Marçal Gonçalves Leite Filho
- Marcia Regina do Amaral Schio
- Leonardo Costa de Arruda
- Eduardo Esgaib Campos
- Germino Roz da Silva
- Roberson Luiz Moureira
- Cileide Cabral da Silva Brito
- Lúcio Roberto Calixto Costa
- Nelson Cintra Ribeiro
O novo diretório terá a missão de conduzir a atuação do partido no estado, definindo estratégias e mobilização política nos próximos meses.Reportar Erro