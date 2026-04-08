Diretório estadual do PSDB terá Caravina, Paulo Duarte e Lia Nogueira no comando

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (8) o novo diretório estadual que será liderada pelo deputado estadual Pedro Caravina, com Lia Nogueira como vice-presidente e Paulo Duarte como secretário-geral.

Nova diretoria foi anunciada pelo partido após saída de três deputados federais. A ex-senadora Marisa Serrano foi nomeada presidente de honra, enquanto Viviane Luiza assumirá o comando do PSDB Mulher.

Composição do novo diretório estadual do PSDB-MS:

Presidente: Pedro Arlei Caravina

Vice-Presidente: Maria Imaculada Nogueira

Secretário-Geral: Paulo Roberto Duarte

1º Secretário: Beatriz Rosalia Ribeiro Cavassa de Oliveira

Tesoureiro: Juari Lopes Pinto

Conselheiros:

Silvio Eduardo Alves Pena

Victor Rocha Pires de Oliveira

Leandro Ferreira Luiz Fedossi

Flavio Pereira Moura

Liandra Ana Brambilla da Silva

Epaminondas Vicente Silva Neto

Marçal Gonçalves Leite Filho

Marcia Regina do Amaral Schio

Leonardo Costa de Arruda

Eduardo Esgaib Campos

Germino Roz da Silva

Roberson Luiz Moureira

Cileide Cabral da Silva Brito

Lúcio Roberto Calixto Costa

Nelson Cintra Ribeiro

O novo diretório terá a missão de conduzir a atuação do partido no estado, definindo estratégias e mobilização política nos próximos meses.

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