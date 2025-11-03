Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado

A proposta busca ampliar a inclusão e acessibilidade em espaços públicos e privados, oferecendo maior conforto e segurança às pessoas com deficiência não visível

03 novembro 2025 - 13h23Vinícius Santos
Cordão de Girassol - Cordão de Girassol -   (Foto: Agência Senado)

Está na pauta do Plenário do Senado Federal nesta terça-feira (4) o Projeto de Lei (PL) 2.621/2023, que propõe incluir entre os serviços de saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a distribuição gratuita do cordão de girassol. O acessório é utilizado internacionalmente para identificar pessoas com deficiências não visíveis.

O texto altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e já passou recentemente pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), obtendo parecer favorável à tramitação. Agora, o projeto está na ordem do dia para apreciação dos senadores.

A medida tem como objetivo facilitar o reconhecimento de pessoas com deficiência oculta em locais públicos e serviços, promovendo maior inclusão e acessibilidade.

Sobre o cordão de girassol - O cordão, com desenhos de girassóis, é um acessório destinado a identificar pessoas com deficiências ocultas. Seu uso é voluntário, e a ideia é que, ao ser conhecido pela população, ele permita que essas pessoas recebam atendimento mais paciente, respeitoso e adequado às suas necessidades em espaços públicos e privados.

O uso do cordão foi oficialmente adotado pela legislação brasileira por meio da Lei nº 14.624, de 17 de julho de 2023, que acrescentou o art. 2º-A ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Custos e operacionalização - Segundo pareceres do projeto, a medida apresenta baixo impacto orçamentário e contribui para o bem-estar social e psicológico das pessoas com deficiência oculta. O fornecimento do cordão poderá ser feito de forma simples nas unidades básicas ou especializadas de saúde, além de campanhas educativas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Bolsonaro enquanto ainda estava no Brasil
Política
STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
Plenário do Senado Federal -
Política
CPI no Senado vai apurar atuação de facções e milícias após megaoperação no RJ
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -
Política
Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro
Luiza Ribeiro -
Política
"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ
Foto: Karol Resquim -
Política
Simone Tebet é homenageada durante Fórum da Rota Bioceânica em Campo Grande
Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ
Política
Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ
Eduardo Riede durante posse da diretoria da Nelore
Política
Riedel defende combate ao crime organizado e diz que Segurança Pública é pilar para negócios
Presidente Lula ao lado do ministro Ricardo Lewandowski
Política
Lula assina PL Antifacção; texto segue para a Câmara
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ
Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere
Política
Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'