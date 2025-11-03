Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado

Está na pauta do Plenário do Senado Federal nesta terça-feira (4) o Projeto de Lei (PL) 2.621/2023, que propõe incluir entre os serviços de saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a distribuição gratuita do cordão de girassol. O acessório é utilizado internacionalmente para identificar pessoas com deficiências não visíveis.

O texto altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e já passou recentemente pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), obtendo parecer favorável à tramitação. Agora, o projeto está na ordem do dia para apreciação dos senadores.

A medida tem como objetivo facilitar o reconhecimento de pessoas com deficiência oculta em locais públicos e serviços, promovendo maior inclusão e acessibilidade.

Sobre o cordão de girassol - O cordão, com desenhos de girassóis, é um acessório destinado a identificar pessoas com deficiências ocultas. Seu uso é voluntário, e a ideia é que, ao ser conhecido pela população, ele permita que essas pessoas recebam atendimento mais paciente, respeitoso e adequado às suas necessidades em espaços públicos e privados.

O uso do cordão foi oficialmente adotado pela legislação brasileira por meio da Lei nº 14.624, de 17 de julho de 2023, que acrescentou o art. 2º-A ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Custos e operacionalização - Segundo pareceres do projeto, a medida apresenta baixo impacto orçamentário e contribui para o bem-estar social e psicológico das pessoas com deficiência oculta. O fornecimento do cordão poderá ser feito de forma simples nas unidades básicas ou especializadas de saúde, além de campanhas educativas.

