Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, nesta quarta-feira (29), a chamada PEC da Blindagem, que pretendia dificultar a abertura de processos criminais contra deputados e senadores.
A votação foi unânime: 26 senadores votaram contrários à proposta.
O relator da matéria, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), classificou a medida como “inconstitucional” e afirmou que o texto feria o princípio da igualdade.
A proposta, apresentada em 2021, estabelecia que deputados e senadores só poderiam ser processados criminalmente com autorização de suas respectivas Casas, mediante votação secreta e prazo máximo de 90 dias para decisão.
Confira a lista dos 26 senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem na CCJ:
Eduardo Braga (MDB-AM)
Renan Calheiros (MDB-AL)
Jader Barbalho (MDB-PA)
Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
Sergio Moro (União Brasil-PR)
Soraya Thronicke (Podemos-MS)
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
Alessandro Vieira (MDB-SE)
Carlos Portinho (PL-RJ)
Eduardo Girão (Novo-CE)
Rogério Marinho (PL-RN)
Jorge Seif (PL-SC)
Magno Malta (PL-ES)
Esperidião Amin (PP-SC)
Laércio Oliveira (PP-SE)
Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
Omar Aziz (PSD-AM)
Eliziane Gama (PSD-MA)
Jorge Kajuru (PSB-GO)
Zenaide Maia (PSD-RN)
Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
Angelo Coronel (PSD-BA)
Rogério Carvalho (PT-SE)
Fabiano Contarato (PT-ES)
Augusta Brito (PT-CE)
Randolfe Rodrigues (PT-AP)
