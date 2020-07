Dois deputados lideram disputa em Dourados, diz Instituto Ranking

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta sexta-feira (31) um levantamento que mostra dois deputados estaduais, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM) e Renato Câmara (MDB), à frente na disputa pela prefeitura da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Dourados.

De acordo com o levantamento estimulado, quando o entrevistador apresenta uma lista de possíveis candidatos ao entrevistado, Barbosinha aparece com 32,20% das intenções de voto, seguido de seu colega Renato Câmara que tem 11%. Quem aparece em terceiro é a atual prefeita Délia Razuk (PTB), com 10,60%, seguida de Alan Guedes 7,20%, Valdenir Machado 5,40% e Daniela Hall 1,80 %. Veja o gráfico completo:

Em um cenário dos dois parlamentares com a atual prefeita, Barbosinha continua a frente com 35.60%, Renato em segundo com 14.20% e por último, Délia com 12.80. Veja o gráfico completo:

Na pesquisa estimulada que mostra a rejeição, a atual prefeita Délia Razuk lidera, veja:

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de julho, quando 500 pessoas foram entrevistadas. Com margem de erro de 4.4% para mais ou para menos e índice de confiança é de 95%, a pesquisa é do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado. Ela está registrada com o número MS-05385/2020.

