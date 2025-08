Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes

Os senadores de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP), votaram a favor do pedido de impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. A senadora Soraya Thronicke (Podemos) compõe a lista de ‘indefinidos’.

Até o momento, 39 parlamentares votaram para caçar a posição do ministro. Enquanto isso, 23 estão no tópico ‘indefinidos’ e 19 já se posicionaram contra.

O pedido foi feito por apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro, como forma de repressão pelas medidas impostas por Moraes ao político.

Segundo o líder do movimento, Nikolas Ferreira (PL), o ministro teria cometido crimes de responsabilidade, abuso de autoridades, improbidade administrativa, censura e violação de garantias constitucionais de liberdade de expressão e imunidade parlamentar.

