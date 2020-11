Dourados: Ex-vice prefeito enganava eleitores para prejudicar Barbosinha

Gabrielly Gonzalez, com informações da Folha de Dourados

Saiba Mais Política Instituto Ranking mostra Barbosinha líder em Dourados

Servidor público da Câmara Municipal e ex-vice prefeito [cassado] de Dourados, Carlinhos Cantor trouxe à tona um antigo golpe na época de eleições a fim de prejudicar a candidatura de Barbosinha.

Ele simulava contratações de cabos eleitorais em nome do adversário, em que o suposto contratado não era chamado para trabalhar e nem recebia o que havia sido combinado. O caso foi levado à 18ª Zona Eleitoral de Dourados na presença do juiz eleitoral César de Souza Lima e confessado por Cantor.

Carlinhos poderá responder por falsidade ideológica por falar em nome da coligação de Barbosinha (DEM) mesmo sendo presidente do partido que cedeu o vice-prefeito (Dr. Guto) na chapa de Alan Guedes.

A justiça eleitoral investiga para saber quantas pessoas Cantor contratou em nome de Barbosinha. A fraude eleitoral também será investigada no âmbito criminal pela Polícia Federal, uma vez que além da falsidade ideológica também configura estelionato.

Barbosinha, por sua vez, se pronunciou dizendo que a atitude do adversário é lamentável e que Dourados não merece isso. “Estão tentando atrapalhar nossa campanha com esse tipo de política criminosa. É caso de polícia e as autoridades competentes já estão cuidando disso! Nossa campanha é limpa”, afirmou.

Saiba Mais Política Instituto Ranking mostra Barbosinha líder em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também