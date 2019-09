Duas pesquisas, dois institutos

Duas pesquisas de intenção de votos de diferentes institutos mostram o prefeito Marquinhos Trad bem posicionado para as eleições municipais de 2020, na modalidade espontânea, quando os entrevistados têm a liberdade de dizer em quem pretendem votar.

Como as pesquisas, dos dois institutos, quando estimuladas, têm cenários diferentes e com omissão ou inclusão de alguns nomes em discos diferentes um do outro, optamos por comparar apenas a espontânea de ambos os institutos.

No levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), os entrevistados foram além em suas opções e colocaram de ex-parlamentares até o presidente da República, Jair Bolsonaro. O resultado foi o seguinte: Marquinhos Trad tem 14,89% das intenções de votos, seguido de Puccinelli com 5,76%, Rose com 2,67%, Coronel David com 2,53%, o presidente Bolsonaro com 2,11%, o juiz Odilon de Oliveira com 1,97%, o senador Nelsinho Trad que tem 1,69%, Contar com 1,12%, o ex-prefeito Alcídes Bernal com 0,84%, o deputado estadual Lucas de Lima que tem 0,84%, o ministro Henrique Mandetta com 0,70%, 0,56% dos entrevistados querem alguém novo na política, o ex-deputado Maurício Picarelli tem 0,56%, o ex-senador Delcídio do Amaral, o deputado estadual Rinaldo Modesto, Ayache, a senadora Simone Tebet, a ministra Tereza Cristina, prefeito de Costa Rica Valdeli Rosa e Zeca do PT, têm 0,42% cada. Confira o gráfico completo:

Já no levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBP), o resultado é o seguinte: Marquinhos com 18,07%; seguido de Rose Modesto que tem 5,71%; André Puccinelli 5,50; Odilon de Oliveira com 4,14%; Harfouche 3,64; Coronel David tem 3,35%; Zeca do PT com 1,28%; Alcídes Bernal aparece com 1,21%; Delcídio do Amaral 1,07%; Capitão Contar com 1%; Cabo Almi com 0,71%; Paulo Matos que tem 0,64%; Márcio Fernandes com 0,57%; Marcelo Bluma tem 0,50%; Dagoberto que tem 0,42%; Athaide Nery com 0,35%; Beto Pereira que tem 0,28%, outros acumularam 0,21 e 49,93% não souberam ou não responderam. Confira o gráfico:

Metodologia

IPR - O instituto entrevistou 712 pessoas com idade superior a 16 anos, entre os dias 11 e 15 de setembro de 2019. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança de 95%.

IBP - O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 22 de agosto e 1400 pessoas foram entrevistadas. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada foi calculada em 2.8% para mais ou para menos pelo estatístico.

