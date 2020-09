Durante a convenção DEM oficializará candidaturas em MS

O deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha, deve ter seu nome homologado na convenção virtual do DEM (Democratas) que oficializará suas candidaturas às eleições municipais deste ano em Mato Grosso do Sul, com destaque para Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado.

Por conta da pandemia, a convenção municipal do partido será às 14 horas por meio de live a ser transmitida pelo Facebook @BarbsinhaMS com a participação restrita de lideranças políticas.

Cerca de 50 correligionários,entre dirigentes municipais e regionais do partido e candidatos, devem se reunir no local do ato político que irá referendar o nome do deputado que tentará ser prefeito pela segunda vez em sua carreira política – a primeira foi em Angélica, cidade que ele administrou de 1989 e 1992.

Além de Barbosinha, devem discursar na convenção os principais expoentes do DEM no Estado, como o vice-governador Murilo Zauith, presidente regional, e o deputado estadual Zé Teixeira.

Em Campo Grande

Na próxima terça-feira (15) os Democratas vão realizar a sua convenção municipal na Capital, quando oficializará suas candidaturas aos cargos de Vereadores.

O partido não se manifestou sobre o interesse em lançar candidatura própria à prefeitura, eles contam com nomes de grande expressão política no Estado e no País, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ex-ministro da Saúde, Luis Henrique Mandetta.

A tendênciaé que o DEM feche apoio à reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD) dentro de um amplo leque de aliança que terá ainda a participação do PSDB e outras legendas.

O prazo-limite para realização das convenções partidárias vai até a próxima quarta-feira (16), oportunidade que o partido tem para brigar pelo cargo mais cobiçado da capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também