Durante posse, Sérgio de Paula destaca fortalecimento da transparência de recursos públicos

A cerimônia de posse aconteceu nesta quarta-feira apenas para convidados no Tribunal de Contas

19 novembro 2025 - 18h10Taynara Menezes    atualizado em 19/11/2025 às 18h11
Posse aconteceu na tarde de hoje no TCEPosse aconteceu na tarde de hoje no TCE   (Foto: Divulgação )

Durante a cerimônia de posse, reservada apenas para convidados, Sérgio de Paula ressaltou que sua gestão terá como prioridade o fortalecimento da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos, reafirmando o compromisso com responsabilidade e controle externo. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (19) no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

"Meu objetivo é trabalhar focado no controle externo, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos. Estou comprometido em desempenhar esta missão com responsabilidade, dedicação e espírito público", destacou.

Em seu discurso, Sérgio de Paula relembrou sua trajetória profissional, iniciada como bancário no Banco Real, e marcada por dedicação ao serviço público e à política, expressando sua gratidão ao governador do Estado, Eduardo Riedel pela confiança, ao ex-governador Reinaldo Azambuja e aos deputados estaduais presentes.

"Quero agradecer, de forma especial, ao governador Eduardo Riedel pela confiança depositada em mim, e ao ex-governador Reinaldo Azambuja, cuja parceria e apoio foram fundamentais em minha trajetória", declarou.

Sérgio também destacou a importância da família como alicerce e inspiração, e declarou estar pronto para atuar ao lado dos membros da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul, desempenhando sua missão com dedicação e espírito público.

