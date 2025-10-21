É oficial! Guilherme Boulos é novo ministro de Estado no governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou Guilherme Castro Boulos para o cargo de ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (21), confirmando o que já havia sido anunciado pelo Palácio do Planalto em nota oficial.

Boulos assume a vaga deixada por Márcio Costa Macêdo, que foi exonerado a pedido, também por meio de decreto presidencial. Na noite de segunda-feira (20), Lula divulgou nas redes sociais que havia convidado o deputado federal para o posto.

“Convidei o deputado Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai substituir o companheiro Márcio Macedo, a quem agradeço por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social em nosso governo...”, publicou o presidente, junto de uma foto com Macedo e o novo ministro.

A Secretaria-Geral da Presidência é o órgão responsável por manter o diálogo entre o governo federal, os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil. A escolha de Boulos é vista como uma estratégia de fortalecimento da relação do governo com esses setores e uma aproximação política de olho nas eleições de 2026.

No novo cargo, Boulos terá como desafio principal a articulação entre o Palácio do Planalto, os movimentos populares e a sociedade civil organizada.

Sobre - Deputado federal mais votado de São Paulo nas eleições de 2022, com mais de 1 milhão de votos, Guilherme Boulos (Psol) deixa a Câmara dos Deputados para assumir o ministério.

Ele foi coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), professor formado em Filosofia e mestre em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo (USP). Morador do bairro Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, Boulos iniciou sua militância ainda jovem, quando se aproximou de movimentos como o MST e, posteriormente, do MTST.

