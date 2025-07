Eduardo Bolsonaro descarta renúncia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que não pretende renunciar ao mandato, mesmo com o fim da licença parlamentar de 120 dias, que se encerra neste domingo (20).

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o parlamentar declarou: “Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Então, se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato pelo menos aí até os próximos três meses.”

Com o término da licença, Eduardo, que está no exterior, passará a acumular faltas não justificadas caso não retorne ao Brasil.

De acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, parlamentares não podem faltar a mais de um terço das sessões deliberativas do plenário sob risco de perda do mandato por quebra de decoro.

Atualmente, o Congresso Nacional está em recesso e as atividades legislativas serão retomadas no dia 4 de agosto.

Até lá, Eduardo não sofrerá penalidades, mas, caso continue ausente após a reabertura dos trabalhos, poderá entrar na mira do Conselho de Ética da Casa.

Para evitar a perda do mandato, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), articula uma proposta para alterar o regimento interno e permitir a renovação da licença parlamentar de 120 dias para tratar de assuntos particulares.

“Vamos trabalhar para o Eduardo manter o mandato após a volta do recesso”, disse Sóstenes à CNN.

Ele argumenta que a proposta busca garantir isonomia entre parlamentares e servidores públicos, que podem tirar licença não remunerada de até três anos.

Outro aliado, o deputado Evair de Melo (PP-ES), apresentou um projeto de resolução que pretende autorizar o exercício do mandato do exterior.

A proposta, protocolada em junho, ainda não avançou na tramitação interna da Câmara.

