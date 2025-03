Eduardo Bolsonaro tira licenÃ§a da CÃ¢mara e vai morar nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que era cotado para assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, anunciou nesta terça-feira (18) que vai se licenciar do mandato parlamentar e irá morar nos Estados Unidos.

No anúncio de sua decisão, feito em suas redes sociais, ele fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a colunista Natuza Nery, do g1 e da GloboNews, Eduardo foi impedido por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ficando sem discurso político para justificar a perda do cargo e sendo uma das motivações para tirar a licença e ir aos Estado Unidos.

A licença é temporária, e ele retornará para o cargo parlamentar futuramente.

