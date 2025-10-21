Menu
Política

Eduardo Rocha aguarda reunião desta semana para definir pedido de exoneração

Os secretários do governo estadual devem alinhar o planejamento de saída para a disputa eleitoral

21 outubro 2025 - 09h54Sarah Chaves
Secretário Eduardo RochaSecretário Eduardo Rocha   (Roberta Martins)

Em entrevista, o secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha (MDB), revelou que deve pedir exoneração do cargo em breve para organizar sua campanha rumo às eleições de 2026. Apesar de ainda não ter uma data definida para formalizar sua saída, o secretário afirmou que pretende conversar com o governador antes de tomar a decisão definitiva.

“Nós temos uma reunião de secretários marcada para quinta-feira (23). Ainda vou conversar com o governador, mas vou sair logo, porque preciso organizar minha campanha”, declarou Eduardo Rocha. Questionado sobre uma previsão para o pedido de exoneração, ele respondeu que ainda não há uma data fixa, ressaltando a incerteza do momento “Se eu falar aqui, daqui a pouco já muda”.

Além de Eduardo Rocha, outros secretários do governo estadual também são pré-candidatos para as eleições do próximo ano. Entre eles, Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), e Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), que devem deixar seus cargos para disputar mandatos eletivos em 2026.

 

