Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Mirando a Assembleia, Eduardo Rocha deixa a Casa Civil na próxima segunda-feira

A mudança foi tratada pelo governador em reunião restrita com o secretariado; Walter Carneiro será o novo titular

23 outubro 2025 - 14h10Carla Andréa e Sarah Chaves    atualizado em 23/10/2025 às 14h33

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), anunciou oficialmente nesta quinta-feira (23) a sua saída do cargo para se dedicar à pré-campanha eleitoral de 2026, quando pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Em reunião com o governador Eduardo Riedel (PP) e todo o secretariado, foi definido que o atual secretário adjunto, Walter Carneiro Júnior, assumirá a titularidade da pasta a partir da próxima segunda-feira (27).

Segundo o governador, o encontro teve dois objetivos: agradecer a Rocha pelo trabalho realizado ao longo dos três anos de gestão e tratar de questões administrativas.

"O secretário Eduardo Rocha, em razão do propósito de disputar as eleições para deputado estadual, se despediu do governo, recebendo os agradecimentos por todo o trabalho desenvolvido. A partir de segunda-feira, a nomeação do Walter Carneiro será efetivada", destacou.

Eduardo Rocha afirmou que sua decisão de deixar o cargo foi pessoal e estratégica para evitar a mistura entre a política de governo e a política eleitoral.

"Eu sempre fui político, tive três mandatos como deputado estadual e sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes justamente para não misturar as coisas. Fiz três anos de política de governo, sem problemas, e agora quero organizar minha campanha e buscar um novo rumo", disse.

Rocha, que permanece no MDB e ressaltou a satisfação com o período em que esteve à frente da Casa Civil. "Saio com o dever cumprido. Tocamos três anos de governo com o apoio de 23 dos 24 deputados, fortalecendo parcerias com prefeitos e conquistando reconhecimento nacional pelos programas MS Ativo 1 e 2, que integraram os municípios ao governo", avaliou.

O futuro titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho realizado por Rocha, reforçando a relação institucional com municípios, prefeitos e parlamentares.

"Quero continuar o trabalho que a Casa Civil vem fazendo, fortalecendo o diálogo com os municípios e a Assembleia, e garantindo a entrega das políticas públicas do governo. Essa é uma secretaria eminentemente política, voltada para aproximar demandas e fortalecer o projeto de gestão", afirmou.

Walter Carneiro já atua na estrutura da Casa Civil desde janeiro e é ex-presidente da Sanesul. Durante a reunião, o governador também mencionou que outros secretários, como Jaime Verruck (Semadesc) e Marcelo Miranda (Setesc), manifestaram interesse em disputar as eleições de 2026, mas as definições sobre essas saídas devem ocorrer apenas no início do próximo ano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Barbosinha explica cortes de 25% no custeio e confirma saída de Eduardo Rocha da Casa Civil
Política
Barbosinha explica cortes de 25% no custeio e confirma saída de Eduardo Rocha da Casa Civil
A nota da Capital no Sistema de Capacidade de Pagamento (CAPAG) é "C" -
Cidade
Prefeitura da Capital está com nome sujo em meio a decreto de contenção de gastos
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS
Política
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS
Lula estava em agenda internacional
Política
Lula defende uso de moedas locais para comércio Brasil-Indonésia
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimenta o presidente daIndonésia, Prabowo Subianto, durante visita ao país
Política
Lula confirma que disputará eleições de 2026: 'energia de 30 anos'
Edson Giroto
Justiça
Juiz condena Giroto a devolver mais de R$ 10 milhões por enriquecimento ilícito
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Vereadores votam campanha de saúde dos homens e cota habitacional para agentes de saúde
Deputado estadual Gerson Claro
Política
Gerson afirma que a possibilidade do Senado "é real"
Sessão Ordinária da ALEMS
Política
Assembleia vota proposta que destina impostos de empresas para fundos de proteção social
ALEMS
Política
Deputados devem aprovar LOA 2026 até a primeira quinzena de dezembro

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital