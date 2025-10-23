Mirando a Assembleia, Eduardo Rocha deixa a Casa Civil na próxima segunda-feira

Saiba Mais Geral Walter Carneiro será o titular da Casa Civil; Artur Falcette é cotado para a Semadesc

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), anunciou oficialmente nesta quinta-feira (23) a sua saída do cargo para se dedicar à pré-campanha eleitoral de 2026, quando pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Em reunião com o governador Eduardo Riedel (PP) e todo o secretariado, foi definido que o atual secretário adjunto, Walter Carneiro Júnior, assumirá a titularidade da pasta a partir da próxima segunda-feira (27).

Segundo o governador, o encontro teve dois objetivos: agradecer a Rocha pelo trabalho realizado ao longo dos três anos de gestão e tratar de questões administrativas.

"O secretário Eduardo Rocha, em razão do propósito de disputar as eleições para deputado estadual, se despediu do governo, recebendo os agradecimentos por todo o trabalho desenvolvido. A partir de segunda-feira, a nomeação do Walter Carneiro será efetivada", destacou.

Eduardo Rocha afirmou que sua decisão de deixar o cargo foi pessoal e estratégica para evitar a mistura entre a política de governo e a política eleitoral.

"Eu sempre fui político, tive três mandatos como deputado estadual e sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes justamente para não misturar as coisas. Fiz três anos de política de governo, sem problemas, e agora quero organizar minha campanha e buscar um novo rumo", disse.

Rocha, que permanece no MDB e ressaltou a satisfação com o período em que esteve à frente da Casa Civil. "Saio com o dever cumprido. Tocamos três anos de governo com o apoio de 23 dos 24 deputados, fortalecendo parcerias com prefeitos e conquistando reconhecimento nacional pelos programas MS Ativo 1 e 2, que integraram os municípios ao governo", avaliou.

O futuro titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho realizado por Rocha, reforçando a relação institucional com municípios, prefeitos e parlamentares.

"Quero continuar o trabalho que a Casa Civil vem fazendo, fortalecendo o diálogo com os municípios e a Assembleia, e garantindo a entrega das políticas públicas do governo. Essa é uma secretaria eminentemente política, voltada para aproximar demandas e fortalecer o projeto de gestão", afirmou.

Walter Carneiro já atua na estrutura da Casa Civil desde janeiro e é ex-presidente da Sanesul. Durante a reunião, o governador também mencionou que outros secretários, como Jaime Verruck (Semadesc) e Marcelo Miranda (Setesc), manifestaram interesse em disputar as eleições de 2026, mas as definições sobre essas saídas devem ocorrer apenas no início do próximo ano.

