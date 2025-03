EleiÃ§Ã£o da UniÃ£o das CÃ¢maras de MS acontece na prÃ³xima semana

A eleição que irá escolher a próxima diretoria da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), acontece na próxima quarta-feira (2), em sua sede, situada na avenida Hiroshima, nº 1561, bairro Carandá Bosque II, Campo Grande.

Concorrem aos cargos de presidente os vereadores Jeovani Vieira (PSDB – Jateí) com o Sérgio Nogueira (PP- Dourados) como vice, e Daniel Júnior (PP- Dourados) com Junior Coringa (MDB – Campo Grande), como vice.

Os vencedores vão administrar a instituição pelo período coincidente do mandato legislativo no próximo quadriênio (2025 - 2028).

O atual presidente, que ocupa o cargo há cerca de 12 anos é o vereador de Jateí, Jeovani Vieira dos Santos (PSDB). Para escolher a diretoria que vai administrar a instituição pelo período coincidente do mandato legislativo no próximo quadriênio, foram convocados todos os associados que estiverem em dia com suas obrigações legais com a associação e em condições legais de votarem.

