Eleição do diretório municipal do PSB em outubro pode ser de consenso

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande realizará, no dia 13 de outubro, a eleição para a renovação do diretório municipal. O atual presidente da sigla, o vereador Carlão, destacou que a eleição é uma obrigação estatutária, mas que "ainda não há nenhuma chapa registrada".

"Mas esperamos chegar a um consenso para que seja formada uma chapa única. Caso seja necessário manter a atual direção, estamos à disposição; se houver consenso para mudanças, aceitamos", explicou Carlão.

Com relação ao PSB-MS, o presidente, deputado estadual Paulo Duarte passa por um momento de decisão, já que foi convidado pelo PSDB, e para Carlão os riscos eleitorais devem ser analisados. "Paulo tem um mandato importante. Se a chapa do PSDB não tiver certeza de garantir uma boa estrutura, talvez seja hora de reconsiderar outras alternativas. Mesmo com boa votação, sem uma chapa forte, ele pode perder a eleição", ponderou.

Carlão ainda falou sobre os preparativos do partido para garantir a continuidade da liderança no caso de uma saída de Duarte. "Se Paulo Duarte deixar a presidência do diretório estadual, vamos nos reunir com membros históricos do PSB para discutir novos nomes. Não podemos permitir que pessoas de fora escolham quem vai liderar o nosso partido. Temos filiados competentes e experientes que podem assumir a liderança", afirmou.

