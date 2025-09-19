Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Eleição do diretório municipal do PSB em outubro pode ser de consenso

"Esperamos chegar a um consenso para que seja formada uma chapa única", afirmou Carlão

19 setembro 2025 - 09h12Sarah Chaves
Presidente municipal da sigla, vereador CarlãoPresidente municipal da sigla, vereador Carlão   (Izaias Medeiros)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande realizará, no dia 13 de outubro, a eleição para a renovação do diretório municipal. O atual presidente da sigla, o vereador Carlão, destacou que a eleição é uma obrigação estatutária, mas que "ainda não há nenhuma chapa registrada".

"Mas esperamos chegar a um consenso para que seja formada uma chapa única. Caso seja necessário manter a atual direção, estamos à disposição; se houver consenso para mudanças, aceitamos", explicou Carlão.

Com relação ao PSB-MS, o presidente, deputado estadual Paulo Duarte passa por um momento de decisão, já que foi convidado pelo PSDB, e para Carlão os riscos eleitorais devem ser analisados. "Paulo tem um mandato importante. Se a chapa do PSDB não tiver certeza de garantir uma boa estrutura, talvez seja hora de reconsiderar outras alternativas. Mesmo com boa votação, sem uma chapa forte, ele pode perder a eleição", ponderou.

Carlão ainda falou sobre os preparativos do partido para garantir a continuidade da liderança no caso de uma saída de Duarte. "Se Paulo Duarte deixar a presidência do diretório estadual, vamos nos reunir com membros históricos do PSB para discutir novos nomes. Não podemos permitir que pessoas de fora escolham quem vai liderar o nosso partido. Temos filiados competentes e experientes que podem assumir a liderança", afirmou.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira critica burocracia e propõe flexibilização de regras a pequenos produtores
Ministro Dias Toffoli -
Política
Toffoli rejeita habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro
Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
Senador Nelsinho Trad
Política
Senador Nelsinho Trad se manifesta contra PEC da Blindagem
Imagem ilustrativa
Política
Projeto de lei quer liberar caneta emagrecedora para pacientes do SUS
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS
Política
CPMI do INSS trocará convocação por convites a ministros
Ministro Flávio Dino do STF -
Política
Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão