Eleição para 2026 pode gerar retirada conjunta de secretários em MS

Três secretários do governo de Mato Grosso do Sul devem deixar suas funções em algumas semanas para se dedicarem a possíveis candidaturas nas eleições de 2026 e atender pressão para a troca de secretariado. O titular da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), Jaime Verruck (PP), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e Marcelo Miranda, da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Apesar de a saída poder ocorrer até abril de 2026, seis meses antes da eleição, a demanda no governo estadual é para que a questão seja resolvida ainda até o final deste mês de outubro, o que pode não ser cumprido, mas deve ser feito o mais rápido possível. Isso porque o objetivo é garantir que a nova equipe de secretários possa ficar até o fim do mandato, sem contratempos.

A saída dos titulares ainda será definida em comum acordo com o governador Eduardo Riedel (PP). "Ainda não me reuni com o governador para a gente combinar a saída. Acho que ele vai combinar com todos que queiram ser candidatos de sair de uma vez só, mas não tratamos ainda de datas", declarou o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, ao JD1.

Com a possível desincompatibilização, começam a circular nomes cotados para ocupar os cargos vagos. Para a Casa Civil, são 'ventilados' o vice-governador Barbosinha (PSD), o empresário Cláudio Mendonça, diretor-presidente do Sebrae-MS, e o ex-presidente da Sanesul e atual adjunto desde janeiro, Walter Carneiro Junior.

Para a reportagem, Walter Carneiro preferiu não comentar o assunto. As definições devem ocorrer nos próximos dias, conforme avançam as articulações políticas dentro do grupo aliado ao governo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também