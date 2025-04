Eleição para diretoria da União Das Câmaras de MS acontece nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira (2), a eleição da diretoria da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), que vai administrar a instituição pelo período coincidente do mandato legislativo no próximo quadriênio (2025 - 2028).

Concorrem aos cargos de presidente os vereadores Jeovani Vieira (PSDB – Jateí) com o Sérgio Nogueira (PP- Dourados) como vice, e Daniel Júnior (PP- Dourados) com Junior Coringa (MDB – Campo Grande), como vice.

As votações ocorrem até às 16h, na sede da UCVMS, situada na avenida Hiroshima, nº 1561, bairro Carandá Bosque II, Campo Grande.

