Eleição presidencial no Uruguai tem resultado apertado

Priscilla Porangaba, com informações do Mundo

Os dados mais recentes publicados dão conta de que 99,31% das urnas foram apuradas no Uruguai.

Lacalle Pou, do Partido Nacional, tem 1.160.829 votos. Já seu adversário, Daniel Martínez, da Frente Ampla, tem 1.130.248 votos. A diferença entre os candidatos é de 30.581 votos e ainda pode diminuir.

Com a apuração da eleição presidencial quase concluída, o candidato da centro-direita, Lacalle Pou, está à frente do rival de centro-esquerda, Daniel Martínez.

A pequena diferença entre ambos fez com que as autoridades adiassem o resultado oficial. Cerca de 2,7 milhões de uruguaios foram à urnas ao longo do domingo (24).

Devido a uma diferença de pouco mais de 30 mil votos entre os candidatos na apuração em andamento, o Tribunal Eleitoral uruguaio decidiu não divulgar o resultado hoje e adiá-lo para o dia 29 de novembro.

Os dados mais recentes publicados dão conta de que 99,31% das urnas foram apuradas no Uruguai. Lacalle Pou, do Partido Nacional, tem 1.160.829 votos. Já seu adversário, Daniel Martínez, da Frente Ampla, tem 1.130.248 votos. A diferença entre os candidatos é de 30.581 votos e ainda pode diminuir.

Pesquisas de boca de urna chegaram a apontar a vitória de Lacalle Pou logo após o final da votação. Dados da companhia Cifra indicavam que o candidato de centro-direita obteve 49,5% dos votos, contra 46,4% de Martinez. O candidato da direita também tinha vantagem nas pesquisas eleitorais, conforme publicou o jornal El País.

A margem estreita de votos pode ser decidida pelos chamados votos observados, que são os de eleitores que votaram fora de suas sessões eleitorais. Os dados mais recentes apontam que esses votos podem totalizar até 34.900 nestas eleições.

Deixe seu Comentário

Leia Também