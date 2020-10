Eleições 2020: Paulo Matos ao vivo no JD1 nesta quinta

O candidato a prefeito de Campo Grande pelo Partido Social Cristão, Paulo Matos, será o entrevistado desta quinta-feira (1°), no JD1 Notícias.

Matos participa da série de entrevistas com candidatos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. É a oportunidade que você, leitor, tem para conhecer as propostas, questionar e levantar discussões de interesse da cidade.

Durante a entrevista que será transmitida ao vivo pelo Facebook do JD1, você poderá mandar sua pergunta e interagir com o entrevistado. Clique aqui , curta a nossa página e fique atento ao horário do início do bate-papo, pontualmente as 17 horas.

