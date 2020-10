Eleições 2020: Sidneia Tobias será a entrevistada desta terça no JD1

A delegada Sidneia Tobias, candidata a Prefeitura de Campo Grande pelo partido Podemos, será a primeira entrevista do JD1 Notícias esta semana.

A entrevista que será transmitida ao vivo às 17h desta terça-feira (27), no site do jornal e na página do JD1 no Facebook , irá abordar questionamentos sobre as propostas e objetivos da candidata no cargo de chefe do Executivo.

Além disso, os internautas que estiverem acompanhando pelas redes sociais podem mandar perguntas que poderão ser respondidas ao vivo.

