Adiamento das eleições municipais chega ao Senado

As eleições municipais podem ser adiadas, conforme pedidos de senadores feitos nesta terça-feira (24), no Senado Federal em Brasília, as eleições de 2020 passariam para 2022, devido a crise provocada pela pandemia de coronavírus.

Os senadores Elmano Férrer (Podemos-PI) e Major Olimpio (PSL-SP) sugerem que o pleito municipal seja unificado com as eleições gerais.

Duas propostas de emenda à Constituição (PECs) que unificam as datas das eleições brasileiras (PEC 143/2019 e PEC 123/2019) já estão em discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas a mudança prevista nessas propostas ocorreria apenas em 2026.

