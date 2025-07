Eleito em Bandeirantes, Celso Abrantes é diplomado

Celso Abrantes (PSD) e Marinho Serpa (PL) eleitos em eleição suplementar em Bandeirante foram diplomados pela Justiça Eleitoral na terça-feira (29) e tomam posse na próxima sexta (1°/8)

A cerimônia como de costume ocorre na Câmara Municipal do Município a partir das 8h. O mandato dos candidatos eleitos em eleição suplementar vai até 31 de dezembro de 2028.

A eleição ocorreu após o colegiado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negar provimento ao agravo de Álvaro Urt, eleito em 2024, e determinar nova eleição de imediato.

