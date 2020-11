Eleitor tem até quinta-feira para solicitar 2ª via do título

Faltando apenas 12 dias para as eleições, o cidadão tem até quinta-feira (5) para solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral da zona onde está cadastrado. A data citada consta no calendário das Eleições Municipais 2020.

Para conseguir a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter débitos pendentes – como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário – ou ainda ter recebido multas em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e leis conexas.

Outros documentos

Além do título eleitoral, o cidadão pode se apresentar à mesa de votação portando qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a carteira de motorista, que poderá participar das eleições.

E se já tiver o cadastramento biométrico, o eleitor pode ter acesso ao seu título pelo aplicativo e-Título. O aplicativo já vem com a foto, dispensando documento físico, e local de votação.

