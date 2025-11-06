Menu
Política

Eleitores têm até maio de 2026 para regularizar situação e votar nas próximas eleições

Serviços podem ser feitos pela internet, sem necessidade de ir ao cartório

06 novembro 2025 - 09h32
E-títuloE-título   (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Os eleitores que possuem pendências com a Justiça Eleitoral, precisam alterar dados cadastrais ou desejam tirar a primeira via do título têm seis meses para regularizar a situação e garantir a participação nas Eleições de 2026.

O prazo para realizar os procedimentos termina no dia 6 de maio do próximo ano. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado, e não será mais possível emitir, transferir ou atualizar o título a tempo do pleito.

No próximo ano, os brasileiros elegerão presidente, governadores, senadores, deputados estaduais, federais e distritais. 

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Se houver segundo turno, a votação será em 25 de outubro.

Serviço pela internet

Grande parte dos serviços eleitorais pode ser feita sem sair de casa. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode verificar se está com o cadastro regular, atualizar dados pessoais e até solicitar a primeira via do título de eleitor.

 

