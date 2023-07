Em Brasília, Adriane participa do "Cidade Presente"

Política Lula vai a Bélgica para discutir cooperação com europeus

"Nossa cidade foi selecionada dentre vários projetos inscritos. Entendemos que o nosso projeto está alinhado com temas transversais de desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima, e o mais importante, cumpre nove Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, sendo a principal a de número 11, que é cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis", destacou a Prefeita.

O município foi uma das 12 selecionadas entre 170 propostas inscritas, de 23 estados e 17 Capitais para participar com o Projeto Piloto Coophavila II Plano de Rotas Acessíveis.

Cumprindo agenda em Brasília nesta quinta-feira (20), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participa da primeira fase do Projeto Cidade Presente, realizado pela Cooperação Brasil-Alemanha e coordenado pela GIZ e o Ministério das Cidades.

