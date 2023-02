Em Brasília, Riedel faz tratativas por investimentos

O governador Eduardo Riedel está em Brasília nesta quinta-feira (9), e entre os compromissos de sua agenda, esteve uma visita ao Ministério do Planejamento, liderado pela sul-mato-grossense Simone Tebet.

Em Brasília, o governador e secretários do governo estadual se encontraram, na sede da pasta comandada por Simone, com empresários que desejam investir na região da Grande Dourados.

“Uma alegria visitar o ministério do Planejamento com a ministra Simone, do Mato Grosso do Sul, e com os empresários canadenses que aqui vieram estão investindo no Brasil, estão investindo em Mato Grosso do Sul”, disse Riedel.

Além disso, o governador destacou a importância da Reforma Tributária para o Brasil, e ressaltou a determinação do governo e da ministra em seguir em frente com a pauta.

“Os empresários gostaram muito, sentiram a convicção, a determinação que existe no rumo institucional do Brasil para dar segurança jurídica, para dar condições que eles invistam cada vez mais”, comentou.

Simone reforçou aos empresários o seu compromisso com a economia brasileira e com Mato Grosso do Sul. “A Nutrien já tem investimentos no Brasil e em Mato Grosso do Sul e está mostrando o seu interesse em investir ainda mais e gerar emprego e renda para a população do Estado”.

Visita à Agricultura

Após a reunião com os empresários, Riedel e Simone se encontraram com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, onde o governador revelou um investimento de cerca de R$ 425 milhões para as BRs 262, 267, 158 e 163.

"Todas são estruturantes para o escoamento de nossa safra. O ministro nos deu esse cenário e a tranquilidade que precisamos para trabalhar, produzir, continuar nosso processo de crescimento”, destacou Riedel após a reunião.

Com Fávaro, Riedel discutiu o futuro econômico do Estado, além do crescimento da área agricultável de grãos, cana-de-açúcar e outros.

"Agradeço a essa visita feita pelo governador Eduardo Riedel, junto à ministra Simone Tebet e seus secretários. Foi uma visita de cortesia, mas muito produtiva”, destacou Fávaro.

O investimento nas rodovias faz parte do Plano de 100 Dias, que planeja ações a serem iniciadas pelo Governo Federal de forma prioritária até abril deste ano, com R$ 1,7 bilhão divididos em 311 empreendimentos.

