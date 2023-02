Em Brasília, Riedel garante cerca de R$ 1 bi para infraestrutura do Estado

Em agenda de reuniões e tratativas com o Governo Federal, o governador Eduardo Riedel anunciou o investimento de R$ 984 milhões para a infraestrutura de Mato Grosso do Sul em 2023.

Na comitiva que conta com o Secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha e Jaime Verruck da Semadesc, Riedel se encontrou com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro ocasião em que falou sobre convênios do Estado com a pasta e investimento em maquinários.



No Ministério dos Transportes com Renan Filho, Riedel garantiu investimento na alça de acesso da Rota Bioceânica, para o Anel de Três Lagoas e revitalização da rodovia BR-267 e 262. “Discutimos também a relicitação da Malha Oeste Ferrovia e a BR-163 e a continuidade das obras da BR-419 que sai de Aquidauana até Rio Verde, avançando na estruturação do estado de Mato Grosso do Sul”, destacou o governador que encontros viabilizam “um dia histórico”.

Desse montante, R$ 425 milhões serão repassados já nos primeiros 100 dias do Governo Federal. “Trouxemos um amplo arco de investimentos de rodovias que vínhamos falando das BRs 262, 267, relicitação da 163, o acesso à Rota Bioceânica. Estamos falando de R$ 984 milhões de investimentos, R$ 93 milhões na alça, que vai agora para fase de licitação agora, para que a gente tenha esse sonho concretizado”, afirmou o governador.

O governador também se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Durante o encontro, Riedel discutiu sobre a política energética para Mato Grosso do Sul, principalmente em relação ao gás natural que, segundo ele, é uma fonte essencial da nossa matriz (energética).

“Sabemos da importância do gás especialmente para UFN3, que nós temos a sinalização de buscar um compromisso junto ao governo federal e Petrobras. O gás também será utilizado em outros empreendimentos na área de papel e celulose, assim como outras indústrias do Estado”, disse Eduardo Riedel.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também