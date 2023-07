Em busca de transformação digital, Riedel lança novo sistema eletrônico

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou na manhã desta segunda-feira (24) do lançamento do Sistema de Processo Administrativo – plataforma unificada das demandas internas e externas relacionadas à tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública. O lançamento foi feito pelo governo do estado, por meio das secretarias de Governo e Gestão Estratégica e de Administração. O sistema será iniciado no dia 1° de janeiro de 2024.

A plataforma deve implementar processos administrativos digitais para eliminar o uso de papel. Desta forma, os processos terão maior agilidade, sendo sustentável, com foco na responsabilidade ambiental e gerando ainda uma economia aos cofres públicos. “Não foram só processos as relações das pessoas com serviços, com banco, com compra, comunicação. Tudo foi transformado e não é diferente na relação do governo com a sociedade. Para isso nós temos que atuar em duas frentes: Naquela dos serviços, com a sociedade de uma maneira geral e outra interna nos processos, na extinção às vezes de impressão”, comentou Riedel.

A ação integra a premissa do Governo Verde, Digital, Próspero e Inclusivo e inicia a transição prevista no Marco Temporal, em que a partir de 1° de janeiro de 2024 todos os novos processos da gestão pública deverão ser 100% digitais.

Para a titular da SAD (Secretaria de Administração), Ana Nardes, explicou que a mudança poderá depender do gestor de cada secretaria. Ela destacou ainda que as tramitações físicas ainda devem continuar a existir. “Tramitaremos os processos administrativos entre mais de uma unidade. A gente ainda vai conviver com os processos físicos, pois o gestor da unidade que quiser continuar a tramitar os processos físicos podem optar por isso. Ele também poderá optar por migrar todos os processos que já existem pra dentro (do sistema), ou escolher a tramitação mista, digital e físico”, disse.



Além da assinatura, foi apresentado ainda no lançamento cronograma do projeto e das capacitações dos servidores.



