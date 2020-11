Em clima de despedida, vereadores não reeleitos parabenizam colegas que ficam

Saiba Mais Política Confira a nova composição da Câmara Municipal

Os vereadores não reeleitos se uniram em parabéns e reconhecimento pelos colegas que continuarão o trabalho na Câmara Municipal. No último domingo (15), os campo-grandenses escolheram 12 dos 29 vereadores para continuarem os mandatos e 17 novas parlamentares que serão empossados no próximo ano.

O vereador Delegado Wellington (PSDB), um dos que não foram eleitos, iniciou sua fala parabenizando os reeleitos. “Tivemos aqui na nossa Casa de Leis 12 que conseguiram se reeleger, e novos 17 que estarão no mandato 2021/2024. Eu refutei que foi uma campanha democrática, um processo adequado e que veio em meio a uma pandemia e isso teve efeito na questão da abstenção, mas a gente tem que valorizar aqui, principalmente no caso do PSDB, cumprimentar o professor João Rocha, João Cesar Mato Grosso e o professor Juari, que conseguiram alcançar a eleição. Em nome de toda a bancada desejo sorte aos colegas que se elegeram”, disse.

Ressaltando um pleito atípico, o vereador Doutor Cury (DEM), que também não conseguiu a reeleição, disse que essa eleição torna, aqueles que a venceram e retornam a casa, verdadeiras lideranças. “Quero cumprimentar também o prefeito Marquinhos Trad, que se torna agora uma grande liderança estadual, tendo em vista as vitórias que ele conquistas, elegendo e ajudando a eleger todos os representantes da sua coligação. A todos os colegas que assim como eu não conseguiram fica meu abraço. Nossa campanha foi limpa e fomos todos bem votados”, afirmou.

“Quero mais uma vez cumprimentar os demais que tiveram a grata satisfação de ter uma disputa democrática de muito difícil, esses doze mostraram que são aguerridos. Cumprimentar os que estão chegando e os dois [Vinícius Siqueira e André Salineiro], que não disputaram a reeleição”, afirmou o vereador Jeremias Flores, do Avante.

O vereador reeleito, Carlos Augusto Borges, também falou sobre a eleição. “Quero agradecer o empenho de todos, cumprimentar os reeleitos. Eleição é difícil, depende da aprovação das pessoas, temos que continuar trabalhando, a política está no sangue e vamos continuar lutando. Fui reeleito e quero continuar trabalhando pela nossa cidade”, disse o parlamentar.

