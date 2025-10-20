Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas

O evento, promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), segue até quarta-feira (22) e reúne gestores públicos de todo o estado

20 outubro 2025 - 17h22Taynara Menezes    atualizado em 20/10/2025 às 18h34

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel reforçou, nesta segunda-feira (20), durante a abertura do 3º Congresso de Gestão Pública, a importância da união entre o Estado e os municípios para a criação e implementação de políticas públicas mais eficazes. O evento, promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), segue até quarta-feira (22) e reúne gestores públicos de todo o estado para discutir temas centrais da administração pública, com foco na eficiência da gestão e na valorização das pessoas.

“Oferecer políticas públicas cada vez mais adequadas não se faz sozinho, isso se faz entre município e Estado”, afirmou o governador, destacando que essa relação construída ao longo do tempo é fundamental para enfrentar os desafios do Brasil e do mundo. Segundo Riedel, a cooperação institucional é o caminho para garantir prosperidade e inclusão social.

Ainda em sua fala, o governador apontou que a construção de soluções passa por um esforço conjunto que envolve o Executivo estadual, os municípios, a representação política, o Judiciário, o Ministério Público e instituições de controle. 

A terceira edição do congresso traz como tema central a “Eficiência na Gestão Pública e Valorização das Pessoas”. Para Riedel, esse enfoque é acertado e necessário, especialmente diante de mudanças como a reforma tributária, a reforma administrativa e os avanços da inteligência artificial, que também impactam o setor público.

“Por trás disso tudo tem um conjunto muito grande de pessoas que têm que liderar transformações, o foco que ele traz nesse congresso, especificamente, é de alta relevância, é importante, diante de tantas mudanças que nós estamos atravessando no Brasil”, afirmou.

O presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, também destacou a importância da iniciativa, reforçando o caráter municipalista do congresso. “O congresso nasceu num propósito municipalista, de fato, de levar para os municípios, levar para os prefeitos, para secretários, toda a expertise que tem. Tanto na iniciativa pública, como uma troca de experiência, quanto na iniciativa privada também”, afirmou.

Tomazelli ressaltou que o evento vai além da teoria e da troca de experiências, trazendo ações concretas. “Amanhã nós vamos estar aqui assinando contratos de gestão para alguns municípios, o que é um avanço muito significativo. Ou seja, um horizonte, um norte dado, de que as parcerias, quando elas saem de uma forma séria, eficiente, com propósito, o resultado chega na ponta. Chega em Taquiraí, chega em Naviraí, chega em Campo Grande, chega em Dourados, chega no 79º município, e nós temos o Estado do Mato Grosso do Sul, e, consequentemente, as pessoas são valorizadas com essas políticas públicas desenvolvidas pelas parcerias”, pontuou.

O congresso segue até quarta-feira (22), com uma programação voltada à troca de experiências, capacitação e debate de estratégias para melhorar a gestão pública em Mato Grosso do Sul. Neste primeiro dia de evento, participaram diversas autoridades, como os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli, deputados federais Camila Jara, Beto Pereira, Geraldo Resende, senador Nelsinho Trad e prefeitos dos municípios de Mato Grosso do Sul. 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula
Política
Lula e Donald Trump devem se reunir na Malásia no domingo
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Lula anuncia Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência
Geraldo Resente é o presidente atual do PSDB
Política
Tucanos discutem nova direção do PSDB em MS e esperam definição nacional
Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS
Política
Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)
Política
Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)
Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país
Política
Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país
Foto: José cruz/Agência Brasil
Política
Ciro Gomes deixa o PDT e se filia ao PSDB após divergências no Ceará
Deputado federal, Luiz Ovando
Política
Luiz Ovando deve disputar reeleição, mas não descarta o Senado em cenário favorável
Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro.
Política
Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar festa de 15 anos da filha em casa

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército