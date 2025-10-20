Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel reforçou, nesta segunda-feira (20), durante a abertura do 3º Congresso de Gestão Pública, a importância da união entre o Estado e os municípios para a criação e implementação de políticas públicas mais eficazes. O evento, promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), segue até quarta-feira (22) e reúne gestores públicos de todo o estado para discutir temas centrais da administração pública, com foco na eficiência da gestão e na valorização das pessoas.

“Oferecer políticas públicas cada vez mais adequadas não se faz sozinho, isso se faz entre município e Estado”, afirmou o governador, destacando que essa relação construída ao longo do tempo é fundamental para enfrentar os desafios do Brasil e do mundo. Segundo Riedel, a cooperação institucional é o caminho para garantir prosperidade e inclusão social.

Ainda em sua fala, o governador apontou que a construção de soluções passa por um esforço conjunto que envolve o Executivo estadual, os municípios, a representação política, o Judiciário, o Ministério Público e instituições de controle.

A terceira edição do congresso traz como tema central a “Eficiência na Gestão Pública e Valorização das Pessoas”. Para Riedel, esse enfoque é acertado e necessário, especialmente diante de mudanças como a reforma tributária, a reforma administrativa e os avanços da inteligência artificial, que também impactam o setor público.

“Por trás disso tudo tem um conjunto muito grande de pessoas que têm que liderar transformações, o foco que ele traz nesse congresso, especificamente, é de alta relevância, é importante, diante de tantas mudanças que nós estamos atravessando no Brasil”, afirmou.

O presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, também destacou a importância da iniciativa, reforçando o caráter municipalista do congresso. “O congresso nasceu num propósito municipalista, de fato, de levar para os municípios, levar para os prefeitos, para secretários, toda a expertise que tem. Tanto na iniciativa pública, como uma troca de experiência, quanto na iniciativa privada também”, afirmou.

Tomazelli ressaltou que o evento vai além da teoria e da troca de experiências, trazendo ações concretas. “Amanhã nós vamos estar aqui assinando contratos de gestão para alguns municípios, o que é um avanço muito significativo. Ou seja, um horizonte, um norte dado, de que as parcerias, quando elas saem de uma forma séria, eficiente, com propósito, o resultado chega na ponta. Chega em Taquiraí, chega em Naviraí, chega em Campo Grande, chega em Dourados, chega no 79º município, e nós temos o Estado do Mato Grosso do Sul, e, consequentemente, as pessoas são valorizadas com essas políticas públicas desenvolvidas pelas parcerias”, pontuou.

O congresso segue até quarta-feira (22), com uma programação voltada à troca de experiências, capacitação e debate de estratégias para melhorar a gestão pública em Mato Grosso do Sul. Neste primeiro dia de evento, participaram diversas autoridades, como os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli, deputados federais Camila Jara, Beto Pereira, Geraldo Resende, senador Nelsinho Trad e prefeitos dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também