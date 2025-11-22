Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro

Prisão preventiva do ex-presidente foi cumprida neste sábado

22 novembro 2025 - 12h10Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi realizada em cumprimento a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por conta da convocação de vigília, neste sábado (22), nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. 

Segundo Moraes, a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu".

O minstro do STF afirma ainda que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico de Bolsonaro na madrugada deste sábado: "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho".

Na decisão, Moraes também determina que seja realizada, neste domingo (23), audiência de custódia, por videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, além da disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu. 

A decisão diz ainda que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF, com exceção da dos advogados e da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde do réu. 

O documento cita ainda como argumento de possibilidade de tentativa de fuga de Bolsonaro, "informações que o condenado na mesma ação penal, Alexandre Rodrigues Ramagem, evadiu-se do país com a finalidade de se furtar a aplicação da lei penal, estando atualmente na cidade de Miami, nos Estados Unidos”.

Também é citada da decisão que nesta sexta-feira (21) o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocou, pelas redes sociais uma vigília de orações próxima à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.  

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após o descumprimento de medidas cautelares já fixadas pelo STF. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'
Política
Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Lideranças de MS reagem à prisão de Bolsonaro
Na decisão em que Moraes determina a prisão
Política
Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Bolsonaro é preso preventivamente após pedido da Polícia Federal
Bolsonaro precisaria de atendimento especializado
Política
Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária ao STF
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Juiz Ariovaldo e fachada da Câmara da Capital -
Política
Câmara Municipal vai recorrer de decisão que ordena devolução de verbas indenizatórias
Marcelo Moura Bluma -
Política
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha
Deputado federal, Beto Pereira
Política
Beto Pereira reforça luta pela igualdade racial no Dia da Consciência Negra
Lula
Política
Lula pede análise responsável do PL Antifacção pelo Senado

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta