Em defesa do voto impresso, deputado bolsonarista ameaça STF e “TSE” em manifestação

Gabrielly Gonzalez, com informações do Congresso em Foco

Na manhã de domingo (6), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma manifestação em Brasília, em defesa do voto impresso. Da linha de frente bolsonarista na Câmara, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) compareceu ao ato e fez um discurso com ataques à urna eletrônica e ameaças ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral

"Não é seguro. Eu tenho vários amigos que são especialistas em TI que comprovam isso. É por isso que estamos aqui. O voto impresso vai acontecer ou então o STF e a Justiça Eleitoral não mais existirão porque a gente não vai permitir", disse Daniel.

O deputado ainda chamou os ministros do STF de marginais e afirmou que Luís Roberto Barroso, atual presidente do TSE, é "moleque".

A manifestação aconteceu após seguidas declarações de Jair Bolsonaro que, sem apresentar provas, afirma haver manipulações no resultado eleitoral.

No protesto, muitos apoiadores estavam sem a máscara de proteção contra o Covid-19 e gerando aglomerações.

