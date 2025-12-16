Em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, presidente lidera segundo turno, aponta pesquisa

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (16) pela Genial/Quaest mostra que, em um possível segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula lidera com 46% das intenções de voto, contra 36% de Flávio.

Esta é a primeira pesquisa do instituto em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não figura como candidato, após ele optar por lançar o filho como pré-candidato.

O levantamento indica ainda que Lula venceria outros pré-candidatos em segundo turno, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) teria 35% contra 45% de Lula; Ratinho Jr. (PSD-PR), 35% contra 45%; Ronaldo Caiado (União-GO), 33% contra 44%; e Romeu Zema (Novo-MG), 33% contra 45%.

A desaprovação do presidente se mantém estável, com 49% desaprovando e 48% aprovando. Os indecisos variam entre 3% e 4%, e os que não responderam, entre 15% e 18% nos diferentes cenários.

O levantamento foi realizado entre 11 e 14 de dezembro, com 2.004 entrevistas presenciais com pessoas a partir de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

