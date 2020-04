Em entrevista, Nelsinho elogia desempenho de Mandetta

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), em entrevista à Radio Bandeirantes na tarde desta quarta-feira (2), falou sobre como as autoridades brasileiras estão conduzindo a situação de pandemia de coronavírus e elogiou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

“Quando a gente tem uma crise dessa natureza, essencialmente técnica na área da saúde, o carro chefe para comandar as orientações técnicas, tem que vim por parte do Ministério da Saúde”, reforçou.

Segundo ele, o chefe do ministério está agindo de forma correta nas medidas de enfrentamento ao vírus. “Eu penso que o ministro Mandetta tem conduzido de forma equilibrada e sensata, ladeado por especialistas da área da infectologia, de forma que não poderia ter uma condução melhor do que está tendo", declarou.

Porém o senador ressalta que uma união entre os poderes, seria ainda mais positivo. “O que poderia promover mais, é a união entre todos os integrantes do executivo, no sentido de fazer valer as orientações, que não são da cabeça do ministro, e sim de um colegiado de cientistas do mundo todo. Para fazermos frente ao enfrentamento a esse inimigo invisível, que é esse vírus”.

Nelsinho esclarece que as medidas de combate ao coronavírus podem gerar consequências na economia, mas que tudo tem seu tempo.

“Consequências disso é lógico que vai ter, pois está tudo parado e fechado, vamos ter um momento adequado para fazer as medidas certas para essas dificuldades que haverão de vir”, finalizou o senador.

Deixe seu Comentário

Leia Também