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Em MS, Flávio Bolsonaro defende "fim do ciclo do PT"

Senador fala em polarização e cenário econômico durante encontro do PL

10 abril 2026 - 13h11Sarah Chaves
Durante o evento, Flávio criticou o atual cenário econômico Durante o evento, Flávio criticou o atual cenário econômico   (Jônatas Bis)

O senador Flávio Bolsonaro participou, nesta sexta-feira (10), de um evento do PL em Campo Grande, reunindo lideranças políticas e aliados do partido em Mato Grosso do Sul. O encontro teve como foco a pré-campanha presidencial e a articulação de alianças para as eleições.

Durante o evento, Flávio criticou o atual cenário econômico e defendeu mudanças no país. Ele apontou o alto número de brasileiros endividados e responsabilizou a política econômica do governo. Ao falar sobre o ambiente político, destacou que a disputa segue polarizada. “E o fim do ciclo do PT. A polarização não acontece por causa da gente. A gente precisa anunciar os feitos desse governo, a gente trabalha sempre dessa forma, falando a verdade”, afirmou.

O senador também afirmou que a pré-campanha será voltada à construção de propostas. “Nós estamos elaborando um plano de governo. Não é hora de antecipar nomes, é hora de discutir soluções para o Brasil [...] A gente tem uma base muito forte aqui, com lideranças importantes. O objetivo é construir um projeto para resgatar o Brasil e gerar oportunidades para a população”.

O governador Eduardo Riedel também discursou e falou sobre o cenário político nacional e a força de novos grupos. “Sou de uma geração que viu PSDB, União, MDB brigarem contra uma agenda. E o PL conseguiu furar a bolha dessa agenda por 20 anos, de um partido que tem uma agenda para o Brasil que resultou no que resultou. Impõe uma narrativa de que a direita não tem capacidade de entregar o social e o meio ambiente. Como assim? Olha Mato Grosso do Sul”, declarou.

O ex-governador e presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, reforçou o discurso de união entre os aliados. Segundo ele, o objetivo é fortalecer o grupo para as próximas eleições. “Para ganhar a eleição, nós temos que somar e não dividir. O nosso adversário está do outro lado, não é aqui dentro”, disse.

O evento reuniu pré-candidatos e lideranças regionais, com foco na construção de uma base ampla no estado. 

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