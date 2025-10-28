Menu
Política

Em Ponta Porã, Paulo Corrêa defende integração e desenvolvimento das cidades de fronteira

Deputado destacou importância de ações conjuntas entre Brasil e Paraguai para fortalecer infraestrutura e serviços públicos na região fronteiriça

28 outubro 2025 - 15h52
Paulo Corrêa discursando durante encontroPaulo Corrêa discursando durante encontro   (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, participou ontem (27) de uma reunião em Ponta Porã com prefeitos, vereadores e representantes de órgãos públicos do Brasil e do Paraguai. O encontro teve como objetivo avançar em ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento e à integração das cidades fronteiriças.

Durante o evento, Corrêa destacou o apoio da Assembleia Legislativa e do governador Eduardo Riedel às iniciativas que visam fortalecer a infraestrutura e impulsionar o crescimento equilibrado entre os dois lados da fronteira.

“Ao lado do governador Riedel, temos dado todo o apoio para impulsionar obras e investimentos que melhoram a infraestrutura e aproximam as cidades dos dois lados da fronteira. Mas também precisamos garantir segurança jurídica para que essas ações conjuntas tenham continuidade e tragam resultados concretos para a população”, afirmou Corrêa.

O parlamentar lembrou que defende há mais de duas décadas o SUS-Fronteira, programa que busca assegurar recursos para os municípios que atendem cidadãos de países vizinhos. Ele também reforçou a importância de regulamentar a circulação de vans escolares paraguaias em território brasileiro, tema que vem sendo tratado em parceria com o vereador Agnaldo Pereira, presidente da Câmara de Ponta Porã.

O deputado destacou ainda que obras de infraestrutura e mobilidade já estão em andamento na fronteira, resultado da política de integração defendida pelo governo estadual.

“Essas obras mostram que a integração está acontecendo na prática. O próximo passo é assegurar mecanismos legais e institucionais para consolidar esse processo, transformando a fronteira em um verdadeiro polo de desenvolvimento”, completou.

O encontro foi realizado na Prefeitura de Ponta Porã e contou com a presença do prefeito Eduardo Campos, da primeira-dama Paula Campos, do senador Nelsinho Trad, do presidente da Câmara de Pedro Juan Caballero, Jorge Medina, e do especialista em fronteiras Rafael Reis, além de outras lideranças.

Durante a reunião, foi assinado o Protocolo de Intenções para criação do Grupo de Trabalho das Cidades Fronteiriças, que irá elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Integrado entre os municípios da faixa de fronteira sul-mato-grossense. A proposta busca fortalecer o planejamento conjunto e o intercâmbio de políticas públicas, promovendo o crescimento sustentável e a cooperação institucional entre Brasil e Paraguai.

