Em posse no Paraguai, Corrêa destaca "fortes laços" com o país vizinho

Dentre as diversas autoridades brasileiras e de países da América do Sul, presentes na posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta terça-feira (15), o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) participou representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Cidadão paraguaio desde 2000, o 1º secretário da Casa de Leis desejou sucesso à nova gestão, destacando os fortes laços existentes entre Mato Grosso do Sul e o país vizinho, e o esforço para intensificá-los nos próximos anos. “Mato Grosso do Sul possui fortes laços históricos, culturais, comerciais e turísticos com o Paraguai, e temos trabalhado mutuamente no sentido de ampliar essa conexão, gerando desenvolvimento e progresso para nossos povos”, pontua Paulo Corrêa.

Em visita oficial ao presidente Paraguaio, no mês passado, ao lado do governador Eduardo Riedel, Paulo Corrêa reforçou que a prioridade número um é a Rota Bioceânica. Na oportunidade, o tucano também convidou Santiago Peña para uma visita a Mato Grosso do Sul, em setembro, com direto a uma rodada de negócios, em Campo Grande.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que também integra a delegação sul-mato-grossense, afirma que “o Governo de Mato Grosso do Sul se faz presente, objetivando estreitar as relações que nós temos com o país vizinho. Relações de amizade, turismo, negócios, a Rota Bioceânica, que vai fortalecer cada vez mais a relação do Governo e da Assembleia com o Paraguai”, diz.

