Política

Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem

Conversa por vídeo não citou diretamente Bolsonaro ou Moraes

06 outubro 2025 - 16h09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente norte-americano Donald Trump tiveram, nesta segunda-feira (6), uma conversa por telefone marcada por tom amigável e descontraído, segundo fontes do governo brasileiro.

Apesar do clima amistoso, não houve menções diretas aos nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a conversa, Lula afirmou que “não tem inimigos”, ao que Trump respondeu de forma bem-humorada, dizendo que “tem, sim, inimigos”, em referência a seus opositores políticos.

Entre trocas de elogios e promessas de manter o diálogo aberto, o líder norte-americano aproveitou para fazer uma reclamação curiosa: voltou a mencionar o problema técnico com o teleprompter durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, no último 23 de setembro, episódio que ganhou destaque na imprensa internacional.

A avaliação interna do Planalto é de que o contato representa um sinal diplomático positivo, com perspectiva de cooperação em temas econômicos e estratégicos entre os dois países.

