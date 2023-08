Em São Paulo, Riedel reforça avanços de MS

O governador Eduardo Riedel esteve em São Paulo nesta segunda-feira (7), onde realizou uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na reunião do Conselho Político e Social da associação.

Riedel reforçou os avanços obtidos por Mato Grosso do Sul e o planejamento para encarar os desafios que se impõem a um Estado que busca evolução. Infraestrutura, PPPs (parcerias público-privadas), estratégias de gestão eficiente, carbono neutro, conservação de biomas, turismo, transformação digital, atração de investimentos, qualificação de mão de obra e até tributação e municipalismo foram temas abordados.

Além disso, o governador também falou sobre a questão ambiental com o debate econômico - ou seja, a agenda de desenvolvimento sustentável. O ex-governador Reinaldo Azambuja, o ex-senador Pedro Chaves e a diretoria da ACICG também estavam presentes.

"Do centro do Estado ao leste é a grande área de transição do uso de solo. Para grãos não é a mais propícia. Ali vai se concentrar a área de floresta plantada", explica Riedel sobre o planejamento de desenvolvimento regionalizado, levando em consideração a vocação de cada local para que esse crescimento tenha o maior rendimento possível.

Já ao falar do turismo, Riedel ressaltou o complexo do Bioparque Pantanal. "Mato Grosso do Sul tem potencial gigantesco no turismo. Por exemplo, em função do Bioparque, aumentamos em dois dias a permanência dos turistas de fora no Estado. É um belo ativo", revelou Riedel.

Tributação e foco em resultados

Sobre a tributação, Riedel respondeu a questionamento feito a ele e se posicionou a favor da reforma que está em processo, sendo o atual sistema um dos limitadores do ambiente de negócios em todo o país, e logicamente ao Mato Grosso do Sul. Contudo, ele chamou a atenção para questões como a compensação de perdas, tratando-a como o "grande nó" da reforma.

"Há estados perdedores de receita, e é o caso de Mato Grosso do Sul. É preciso criar uma metodologia de governaça para as tomadas de decisões sobre problemas que irão acontecer, como será feita essa arbitragem do Conselho Federativo", explica, e completa.



Deixe seu Comentário

Leia Também