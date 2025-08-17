Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio

Presidente diz que espera receber um dia a visita do norte-americano

17 agosto 2025 - 13h45Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Lula em vídeo gravadoLula em vídeo gravado   (Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo numa rede social em que aparece plantando sementes de uva no Palácio do Alvorada e se dirige ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

“Isso aqui é um exemplo, estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio”, diz o presidente brasileiro. No post, Lula diz que espera um dia receber a visita do presidente dos EUA no Alvorada, para que possam conversar sobre a realidade brasileira. 

“Por isso presidente Trump, eu queria aproveitar este sábado plantando uva vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que, espero um dia, possa visitar, e a gente conversar para que você conheça o Brasil verdadeiro”, diz Lula no vídeo, que foi filmado pela primeira dama Janja da Silva, conforme crédito no post.

A mensagem foi publicada na noite desse sábado (16), no momento em que o Brasil é alvo de um tarifaço imposto por Trump, de 50% sobre a importação para os EUA de diversos produtos brasileiros, incluindo o café e frutas. A medida atinge, especialmente, os setores agrícola e de alimentos.

No vídeo, Lula afirma ainda “que não adianta o presidente Trump taxar” a uva brasileira, pois “se for necessário, ela vai pra merenda escolar”.

O presidente convidou Trump ainda a “aprender a qualidade do povo brasileiro”, que gosta de todos os países, incluindo nações com relações conflituosas entre si, como Estados Unidos, Rússia, China e Venezuela. 

Desde que as tarifas norte-americanas entraram em vigor, o governo brasileiro tem tentado fazer contato pelas vias diplomáticas e oficiais, mas sem encontrar interlocutores no governo dos EUA com autonomia para negociar. 

Alguns setores da economia e da política pedem que Lula ligue diretamente para Trump, mas representantes do governo brasileiro dizem não haver garantia o bastante de que eventual ligação será recebida de forma adequada pelo presidente dos EUA. 

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics
Política
Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
Política
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci
Política
STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília
Política
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Zanin marca início de julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro
Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher
Política
Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher
Ministro Alexandre Padilha durante pronunciamento
Política
EUA cancelam vistos da mulher e filha de Alexandre Padilha, ministro da saúde
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal
Política
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue
Política
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão
Allan era natural de Amambai
Polícia
JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos