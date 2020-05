Em vídeo, Bolsonaro pede que “povo se arme para evitar ditadura de governadores”

Em vídeo da reunião ministerial do último dia 23 de março e divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Bolsonaro afirma que o povo precisa “se armar para evitar ditadura de governadores e prefeitos”. O material obteve autorização do ministro Celso de Melllo para que fosse divulgado, porém, não na integra.

Comp é fácil importar uma ditadura no Brasil. Por isso peço ao ministro da Justiça e Defesa que assinem a portaria que libere armas. Quero dar um recado a esses [email protected]& de prefeitos e governadores. Quero escancarar o armament. Uns filho da [email protected]%& de prefeitos estão predendo cidadãos, pessoas de bem sendo algemadas, sem poder ir e vir. Por isso eles são contrários ao povo se armar, toda ditadura quer desarmar o povo. Povo armado não é escravizado”, esbravejou.

Em outro trecho, o presidente cobrou mais alinhamento com as bandeiras defendidas por eles. “Quem não aceitar minhas bandeiras, está no governo errado. Espera 2022, Álvaro Dias, Alckmin, Haddad e até mesmo o Lula. [...]A Luta pelo poder continua, a todo vapor, sem neurose da minha parte. O campo fértil para aparecer uns porcaria aí, levantando a bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. O terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desordem social, e outras coisas. Então essa é uma preocupação que todos devem ter, está bom o ministério fatura, deu [email protected]%, no colo do presidente”, pontuou.

E complementou o comentário dizendo que “hoje eu vi o Magno Malta me defendendo, ele foi tratado lá atrás para ser vice, depois ministro, não deu. Mesmo assim, politicamente nunca me deu uma alfinetada. Portanto, não é ministro ir de peito aberto entrar no covil dos leões, mas não pode, se eximir”, explicou.

