Em Washington, senadores se reúnem para alinhar debate de missão aos EUA

Integrantes da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA) se reuniram em Washington na noite de ontem (26), para alinhar missão para reverter junto a empresários, a aplicação da tarifa de 50% da importação dos produtos brasileiros.



Os senadores Teresa Cristina (PP-MS), Nelsinho Trad (PSD-MS), Esperidião Amin (PP-SC), astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL), tiveram o primeiro encontro marcando o início dos trabalhos presenciais da delegação.



Na oportunidade, os parlamentares focaram em centralizar os temas prioritários e alinhar os pontos que deverão ser abordados nas reuniões com congressistas norte-americanos e representantes do setor produtivo dos EUA.



“O objetivo foi promover uma atualização da temática e alinhar os pontos que deveremos abordar ao longo da missão. Essa preparação é fundamental para garantir uma atuação coesa, institucional e estratégica em nome do Brasil”, afirmou o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e coordenador da missão.



Os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jacques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE) devem chegar à capital norte-americana neste domingo (27), completando a delegação

