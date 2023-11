Emendas de Beto Pereira contemplam ações sociais

Em evento no auditório Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo na tarde dessa terça-feira (14), o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e com emenda individual do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), assinou, na um convênio com 26 entidades sociais de Campo Grande.

O convênio, que tem um valor total de R$ 4,8 milhões, tem como objetivo garantir que as entidades beneficiadas possam dar continuidade e ampliar suas atividades em diversas regiões da cidade.

Entre as contempladas, está o Instituto Maná do Céu que desde 2009 atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região do Jardim Canguru.

A presidente da intuição, Carla Rodrigues, explica que a emenda permitirá que a entidade amplie o seu espaço e fortaleça suas ações em uma das localidades mais desamparadas pelo poder público. “Essa emenda vem garantir direitos”, afirmou.

O projeto de copeira inclusiva, de responsabilidade de Josimar Araújo, o Professor Vermelho, também foi um dos contemplados. Atendendo mais de 200 pessoas com síndrome de down e autismo, o trabalho deverá ser ampliado.

“Essa emenda vem possibilitar que possamos transpor os muros da instituição para as comunidades. Muitas comunidades longínquas não têm acesso e a capoeira inclusiva, que recebe hoje emenda, vai possibilitar um atendimento que vai ajudar no desenvolvimento global dessas pessoas e agora com fácil acesso, indo à comunidade”, afirma o professor.

O govenador Eduardo Riedel destacou a importância dessas instituições para a população da Capital.

“São 26 instituições, cada uma com seu foco de trabalho, direcionamento, mas que dão resultado muito grande para todos nós, para toda a sociedade. O compromisso que o Beto fez hoje vai somar muito ao longo do tempo para que as entidades possam fortalecer sua capacidade de trabalho”, diz.

Beto reforçou a fala de Riedel, destacando o papel cumprido por essas entidades sociais.

“O que nós estamos fazendo aqui nada mais é que uma obrigação nossa como agente político, de tentar reparar aquilo que há tempos está se prorrogando. Nós estamos em débito com as associações, com o terceiro setor. Nós precisamos entender que essas pessoas estão cumprindo com um papel fundamental para a nossa sociedade”, afirmou.

